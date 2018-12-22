Радиация и кровь: исследователь обнаружил «секретные» материале в деле о гибели группы Дятлова

Исследователь-энтузиаст Валентин Дегтярев заявил, что нашел истинную причину того, что произошло на перевале Дятлова. Он убежден, что в деле существует так называемый «секретный» материал, однако ознакомиться с ним невозможно, поскольку документ был уничтожен.

Дегтярев заявил, что после закрытия уголовного дела из него были изъяты так называемые «акты радиологической экспертизы».

«Следователи которые вели дело изначально знали, что останки будут иметь большую радиоактивность. Кроме того на экспертизу предъявили почву с места обнаружения останков туристов. Но об этом, почему-то, никто не говорит вообще», - написал он в своем блоге.

Исследователь также подчеркнул, что при этом почва якобы тоже была изрядно загрязнена. И все это, уверен Дегтярев, было засекречено.

«Мне посчастливилось найти оригинал документов. Сделанных на фотографиях из самого уголовного дела. Что интересно оригинал несколько отличается от того, что сегодня изучаются академическими, дятловедами», - написал он.

Дегтярев сообщил, что следователи знали о том, что группа погибла по причине какой-то катастрофы, но все выводы, по его мнению, «были списаны на естественное загрязнение».

При этом исследователь убежден, что обнаружил на записной книжке «следы крови Зины Колмогоровой» - одной из участниц группы перевала Дятлова.

«Следы крови, в виде небольших мазков, имеются на обложке небольшой записной книжки. В ней Зина Колмогорова вела свой дневник», - отметил он.

Исследователь подчеркнул, что благодаря «следам крови» якобы можно установить ДНК, поскольку сохранность биологического материала «очень хорошая». И это, уверен Дегтярев, позволит выяснить наличие яда в крови или же «отравляющих веществ», а также установить «уровень облучения субъекта» и причину смерти.

Ранее тот же исследователь заявлял, что нашел истинную причину гибели группы Дятлова.