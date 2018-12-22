Правительство США частично приостановило работу

Сенат США завершил сессию вечером в пятницу, 21 декабря. Тем самым он обеспечил временное «закрытие» федерального правительства в полночь на субботу, 22 декабря. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Ранее палата представителей разошлась, обеспечив практически отсутствие полного бюджетного финансирования.

В частности, это «закрытие» американского правительства в текущем году станет уже третьим. На этот раз причиной стало отсутствие соглашение между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию обеспечения безопасности на границе.

Трамп в своем Twitter отметил, что завершение сессии Сената продлится недолго. А обвинил в сложившейся ситуации демократов.

«Нам нужна безопасность на границе. Мы не хотим, чтобы сюда приезжали люди, которых мы не хотим здесь видеть», - отметил он.

Вместе с тем он уточнил, что хотел бы, чтобы люди, которые приезжают в США, «проходили через определенный юридический процесс».

В полночь на субботу, 22 декабря, истекает срок действия сразу семи законов, которые финансируют федеральное правительство. Теперь без финансирования остаются Госдеп, минюст, министерства внутренней безопасности и другие ведомства. Согласно действующему закону, они должны сократить свою деятельность и отправить часть сотрудников в вынужденные отпуска. Обсуждение бюджета возобновится в конгрессе в субботу.