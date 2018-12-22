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Футболисты избили женщину в Рязани из-за смартфона: видео

Наталия Майорова
06:59 22.12.2018
Железнодорожный районный суд избрал для одного их меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. Второй фигурант дела проведет такой же срок под домашним арестом.
Футболисты избили женщину в Рязани из-за смартфона: видео
Видео: Рязань УМВД, YouTube

Двое футболистов Дмитрий Митин и Артем Надеев напали на женщину в Рязани. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Как уточняет в МВД по региону, злоумышленники напали на 41-летнюю женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Они забрали у нее 36 тысяч рублей и сотовый телефон. Нападение они совершили после того, как увидели, что женщина сняла денежные средства из банкомата.

Как видно на ролике, опубликованном на YouTube, неизвестные шли по улице следом за женщиной, после чего догнали ее и силой отобрали вещи.

В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Вместе с тем известно, что инцидент произошел 18 декабря. 21-летний Митин является воспитанником клуба «Рязань». Он выступает в ПФЛ и в текущем сезоне принял участие в трех матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал также за молодежную команду «Рязань» и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.

Железнодорожный районный суд избрал для одного их меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. Второй фигурант дела проведет такой же срок под домашним арестом.

Ранее еще один инцидент с участием футболистов вызвал резонанс в обществе - 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.

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