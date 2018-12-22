Порошенко напомнили о стране производства Ан-225 «Мрия»

Президента Украины Петра Порошенко подняли на смех после его призыва отметить 30-летний юбилей самолета Ан-225 «Мрия». Перепалка между пользователями Сети началась после сообщения, которое Порошенко разместил на своей странице в Twitter.

«Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда по грузоподъемности - все это наша легендарная и уникальная «Мечта». Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО еще одно замечательное имя «Казак», - написал Порошенко.

В комментариях главе украинского государства тактично намекнули, что Ан-225 был спроектирован и построен во времена Советского Союза. Некоторые пользователи предложили Порошенко «декоммунизировать» самолет.

Ан-225 «Мрия» - советский транспортный самолет разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова. Воздушное судно является обладателем множества мировых рекордов по грузоподъемности.

Первый полет «Мрия» совершила 21 декабря 1988 года. Сегодня в эксплуатации находится единственный экземпляр самолета.