Глацких после скандала претендовала на служебную квартиру

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была принята на учет чиновников, имеющих право на жилищную субсидии. В списки льготников скандально известная сотрудница свердловской областной администрации попала после инцидента с молодежью. Слугу народа официально признали нуждающийся.

В этом году Глацких должна была получить 70% стоимости жилья, рассчитанной по правилу 18 квадратных метров на каждого члена семьи и 10 метров дополнительно.

Глацких получила известность после скандального высказывания о государстве которое «ничего не должно молодежи», которое она сделала выступая перед волонтерами, сообщает портал URA.ru.

Нуждающаяся по документам Глацких на деле уже имеет три квартиры (либо доли в них), а также два автомобиля, гараж и два участка общей площадью около полутора тысяч квадратных метров. Однако вся недвижимость зарегистрирована в других регионах.

В областной администрации не видят ничего сверхъестественного в случае с квартирой для Глацких. Нормативные акты о госслужбе предусматривают очередь на жилье, если у сотрудника нет собственных квадратных метров по месту прохождения службы.

В аппарате губернатора обстановку разрядили, заявив, что чиновницу уже лишили ее статуса, что впрочем не помешает ей претендовать на субсидии в будущем.