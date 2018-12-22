Британские СМИ предрекли «третью мировую войну» из-за инцидента в Керченском проливе

Британский таблоид Daily Express предрек «третью мировую войну». Об этом сообщается в материале издания.

В частности, таблоид опубликовал статью, в которой сообщается о том, что российский фрегат в настоящее время якобы движется в сторону Азова из-за так называемой угрозы «третьей мировой войны между Москвой и Киевом».

Вместе с тем автор напомнил об инциденте с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, однако причину, что Киев нарушил границу РФ, не упомянул.

«Российские войска задержали 23 украинских моряка, ранили не менее шести (24 человека были задержаны, трое ранены - прим. ред.) и обвинили их в "незаконном" маневрировании во время прохода через Керченский пролив», - говорится в сообщении.

Автор публикации обвинил Москву в так называемой «аннексии Крыма», а также якобы в «разжигании конфликта» на востоке Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия в настоящее время не наращивает военное присутствие в Азовском море. При этом силы, которые там находятся, используются исключительно для охраны Крымского моста из-за постоянных попыток Украины его уничтожить.

В конце ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря, после чего двинулись к Керченскому проливу. На требования властей РФ украинские экипажи не реагировали, выполняя при этом опасные маневры. Корабля с 24 моряками были задержаны, троим из них оказана медицинская помощь. Жизни украинских военных ничего не угрожает. После инцидента в отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Ранее стало известно, США выделят Украине 10 миллиона долларов в качестве компенсации после инцидента в Керченском проливе. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа Роберт Палладино.

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