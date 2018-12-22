Умер бывший режиссер «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин

Основатель и художественный руководитель московского «Нового Арт Театра», режиссер, драматург и актер Дмитрий Калинин умер в Москве в возрасте 52-х лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Отмечается, что в последние месяцы Калинин тяжело болел.

Прощание состоится 24 декабря в «Новом Арт Театре». Место похорон уточняется.

Дмитрий Калинин в 1994 году организовал детскую театральную студию «Я сам Артист». Также он создал одноименный театр. Позже, в 1997 году был режиссером программы «Спокойной ночи, малыши!».

Режиссер ставил спектакли в Театре на Юго-Западе, в Театре имени Вахтангова, театре «Школа современной пьесы» и других.

