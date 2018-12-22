Британская полиция задержала двух человек, причастных к запуску дронов в аэропорту Гатвик

Два человека, которые могут быть причастны к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик, задержаны британскими правоохранителями. Об этом говорится в сообщении полиция Сассекса.

«В рамках проводимого расследования в связи с преступным применением беспилотников, серьезно нарушивших воздушное сообщение в аэропорту Гатвик, полиция Сассекса задержала двух человек после 10 вечера 21 декабря (01.00 по мск 22 декабря - прим. ред.)", - рассказали полицейские.

Правоохранители при этом добавили, что в воздушной гавани в настоящий момент сохраняются повышенные меры безопасности.

Напомним, работа лондонского аэропорта Гатвик была приостановлена из-за сообщений о двух БПЛА, пролетевших вблизи воздушной гавани. Аэропорт прекратил работу еще в 21:03 по лондонскому времени в среду, 19 декабря (в 00:03 по мск в четверг, 20 декабря), затем на короткий промежуток времени он открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) снова перестал функционировать.

Стоит отметить, что данный инцидент нарушил планы более сотни тысяч человек, которые не смогли вовремя вылететь из Лондона.