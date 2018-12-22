Названы самые популярные коты 2018 года

Компания «Медиалогия» составила список самых популярных котов 2018 года. Рейтинг опубликовали на сайте организации.

Лидером стал житель Эрмитажа Ахилл, который известен как оракул. Он точно предсказал результаты нескольких матчей Чемпионата мира по футболу – 2018.

Второе место занял кот Бегемот из музея «Булгаковский дом». В текущем году его похитили, но позже вернули обратно.

На третьей строчке расположился Мостик. Именно он стал талисманом строителей моста через Керченский пролив, а затем «проверил» объект, пройдя всю автомобильную часть переправы.

Всего в списке оказались 10 животных. Большинство из них из России.

