Российские военные раздали детям-инвалидам в Сирии подарки в преддверии Рождества Христова

Волонтеры христианского Общества царицы Зенобии провели рождественский праздник для детей-инвалидов в Храме пророка Ильи в Дамаске.

В Дамаске – Рождество, а вернее – целый рождественский месяц, так как праздник отмечают четыре раза по различным календарям. Первая «елка» - в христианском обществе царицы Зенобии, волонтеры которого ухаживают за детьми с ограниченными возможностями.

«Перед наступлением Рождества мы должны подумать о тех, кто больше всего нуждается в празднике. И мы пришли сюда для того, чтобы вместе подарить этот праздник детям с ограниченными возможностями. Для многих из них это единственная возможность оказаться в центре внимания», - сказал один из представителей фонда.

Символом фонда неслучайно была выбрана античная царица Пальмиры Зенобия - считается, что она также занималась благотворительностью, и это вдохновляет волонтеров.

Настоятель храма отметил, что это Рождество стало первым мирным в Дамаске за семь лет, хотя все это время христианская община продолжала заботиться о детях-инвалидах.

«Мы решили собрать наших подопечных, их 25 человек, чтобы отметить Рождество. К тому же, недавно у нас в стране отмечался специальный день для таких людей, и я думаю это отличный повод собраться вместе», - сообщил настоятель храа отец Йохан Шхаде.

Пока волонтеры развлекали своих подопечных, в церкви появляется необычный гость – представитель центра по примирению. Он пришел с подарками – тульскими пряниками.

Сейчас христианское общество царицы Зенобии заботится о 25 детях из Дамаска, но со временем число участников «братства» предполагают увеличить. Волонтеры говорят, что с окончанием войны стало намного легче собирать средства для инвалидов. И, возможно, в скором времени, для них построят новый дом.