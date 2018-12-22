США выделят Украине 10 млн долларов после инцидента в Керченском проливе

США выделят Украине 10 млн долларов в качестве компенсации после инцидента в Керченском проливе. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа Роберт Палладино.

«Госдепартамент с одобрения конгресса предоставит дополнительные 10 млн долларов военного финансирования для дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала Украины», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Палладино при этом добавил, что Литва и Великобритания также собираются увеличить помощь для Украины.

Кроме того, представитель Госдепа призвал РФ вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда и освободить украинских моряков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся в положении жертвы провокации, устроенной Украиной в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре суда ВМС Украины задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.