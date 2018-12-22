Московских водителей предупредили о снежных заносах на дорогах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил жителей Москвы и Московской области о снежных заносах, которые могут возникнуть на дорогах региона. При этом в учреждении подчеркнули, что в 2018 году в российской столице наблюдается «настоящий, снежный, красивый» декабрь.

«Но у всего есть оборотная сторона - до воскресенья из-за снегопадов ждем заносов на дорогах», - сказано в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter.

Столичных автовладельцев призвали быть внимательнее и соблюдать дистанцию во время движения.

Ранее стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве.