СМИ рассказали о будущих запусках «Союза» с космодрома Куру

Семь российских ракет-носителей «Союз» планируется запустить с космодрома Куру во Французской Гвиане в ближайшие два года. Они должны вывести на орбиту 115 спутников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, в 2019 году планируется четыре запуска этих ракет-носителей, еще три состоятся в 2020 году.

Он рассказал, в следующем году в феврале планируется запустить «Союз» с шестью британскими спутниками связи OneWeb, а в апреле – с четырьмя британскими аппаратами связи O3b, в октябре - с итальянским спутником CSG-1 и европейским CHEOPS, а в ноябре – с 34 аппаратами OneWeb.

Собеседник подчеркнул, что в 2020 году планируются пуски в январе, и октябре и мае. Ракеты-носители полетят с 34 спутниками OneWeb в каждом и с французским аппаратом CSO-2.

Ранее с космодрома Куру стартовала российская ракета-носитель «Союз СТ-А». Запуск пришлось отложить на сутки из-за сильного ветра. В итоге все прошло благополучно.