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Первые снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области

Екатерина Масло
04:41 22.12.2018
По словам представителя НТИ, благодаря беспилотной снегоуборочной технике скорость уборки снега вырастет на 35%.
Первые снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области
Фото: pixabay.com

В Рязанской области начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины. Их запуск также планируется и в других пилотных регионах – в Москве и Татарстане. Об этом рассказал РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослава Федосеева.

По его словам, в данный момент снегоуборочная техника работает только ночью и при небольших снегопадах. Кроме того, в целях безопасности в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут предупреждать горожан о нахождении рядом беспилотной техники. Федосеев подчеркнул, что все машины будут контролироваться диспетчером.

Представитель НТИ пояснил, что пока что техника работает на закрытой территории.

Федосеев подчеркнул, что благодаря работе такой техники скорость уборки снега вырастет на 35% за счет увеличения рабочего времени тракторов.

Представитель напомнил, что законопроект, позволяющий облегчить выезд автоматизированной снегоуборочной и другой коммунальной техники на дороги общего пользования, будет представлен в 2020 году.

Сообщается, что в качестве автономных снегоуборочных машин будет использоваться техника рязанской компании Avrora Robotics, которая представляет собой небольшой трактор. Она будет называться «Агроробот».
 

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