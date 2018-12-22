Бывший президент Приднестровья приговорен к 16 годам тюрьмы

Верховный суд Приднестровья приговорил бывшего лидера республики Евгения Шевчука к 16 годам заключения. Приговор экс-президенту объявлен заочно, так как он находится за пределами ПМР.

Следствие полагает, что Шевчук виновен в двух эпизодах получения взятки в крупном размере, а также в трех эпизодах превышения должностных полномочий.

Как пишет газета «Известия», правоохранительные органы Приднестровья объявили Шевчука в розыск в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Евгений Шевчук сбежал из ПМР через Днестр.