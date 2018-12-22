Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от Sukhoi Superjet 100

Ирландская авиакомпания CityJet может прекратить эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Соответствующее заявление сделал глава «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.

По его словам, CityJet изменила свою бизнес-модель, что привело к необходимости модификации соглашения между компаниями.

«Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале», - сообщил Рубцов.

Президент ГСС при этом подчеркнул, что спрос на Sukhoi Superjet 100 есть и в других государствах, включая латиноамериканские страны.

Летом этого года сообщалось, что при проведении испытаний в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку из-за не полностью выпущенной стойкой шасси.