Умерла актриса и драматург Алла Соколова

Актриса и драматург Алла Соколова ушла из жизни в Петербурге на 75-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

По его словам, артиста последние годы тяжело болела.

Сын Аллы Соколовой Николай Дрейден рассказал, что актриса завещала похоронить ее в Киеве, ее родном городе.

Он рассказал, что Соколова создала свою последнюю пьесу «Либерте…Эгалите…» о французском поэте Пьере-Жане де Беранже в 1997 году. С тех пор она больше ничего не писала.

Артистка работала в Театре имени Ленинского комсомола. Наибольший успех завоевала ее пьеса «Фантазии Фарятьева», которая была поставлена в Большом драматическом театре, «Современнике», Центральном театре советской армии, Рижском театре русской драмы и Ереванском государственном русском драматическом театре имени К,С,Станиславского. Режиссер Илья Авербах экранизировал произведение. В фильме главные роли сыграли Андрей Миронов и Марина Неелова.

