Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно

Британский спецназ успешно завершил операцию по освобождению захваченного мигрантами судна в устье реки Темза.

«SBS (Особая лодочная служба, спецназ ВМС Великобритании - прим. ред.) сейчас полностью контролирует (судно - прим. ред.) Tema, похитители быстро сдались», - написал в Twitter политический редактор Sun Том Ньютон Данн, ссылаясь на собственные источники в британских правоохранительных органах.

В освобождении корабля принимали участие более 20 бойцов британского спецназа. Стоит отметить, что в результате инцидента никто из экипажа судна не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что спецназ готовится к штурму остановившегося неподалеку от графств Эссекс и Кент судна, где группа мигрантов угрожает команде.