Суд в Москве отказался арестовывать мужчин, напавших на полицейского в метро

Черемушкинский районный суд Москвы не стал арестовывать двух мужчин, совершивших нападение на сотрудника полиции на станции «Таганская» столичного Метрополитена. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«Черемушкинский районный суд Москвы отклонил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимура Дамалаева и Заура Мурзаева», - рассказала пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Уроженцы Кабардино-Балкарии и Дагестана обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Задержанные уже дали признательные показания.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, в ночь на 19 декабря четверо мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудника полиции на платформе станции метро «Таганская» после того, как страж порядка сделал им замечание о неподобающем поведении.

Подоспевшие на помощь своему коллеге правоохранители задержали двоих преступников, однако двоим злоумышленникам удалось сбежать с места происшествия. В настоящий момент ведется их розыск.

Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток напал на сотрудника полиции в ответ на замечание о курении в неположенном месте.