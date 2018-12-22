Митрополита Рижского заподозрили в работе на КГБ

Латвия выложила в открытый доступ часть архивов КГБ, в которых оказалось имя митрополита Рижского Александра Кудряшова. Документы были опубликованы на сайте Национального архива, сообщает телеканал «360».

В картотеке указано, что митрополит был якобы завербован в 1982 году. Отмечается, что это произошло сразу после того, как он получил сан священнослужителя.

В РПЦ не стали комментировать эти данные. Однако директор Латвийского национального архива Мара Спруджа рассказала, что эти карточки носят сугубо информационный характер. Они не указывают на работу на службы госбезопасности.

Сейчас для того, чтобы получить доступ к публикации, нужно зарегистрироваться на сайте архива и указать цель ознакомления с документами. Некоторые карточки разлетелись по Сети.

Напомним, что Рижская епархия – одна из двух епархий Латвийской православной церкви Московского Патриархата на территории Латвии.

Ранее стало известно, что национальный архив Латвии опубликовал на своем сайте документы КГБ Латвсийской ССР, которые ранее никогда не были в открытом доступе. Теперь более десяти тысяч карточек информаторов службы доступны общественности.