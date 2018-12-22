Американская разведка обвинила Россию и Китай во вмешательстве в выборы-2018

Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что РФ, Китай и Иран якобы пытались оказать влияние на американских граждан в ходе выборов в США, которые прошли в 2018 году.

При этом глава ведомства уточнил, что Москва не вмешивалась в системы голосования в ходе выборов.

«Россия и другие страны, такие как Китай и Иран, провели мероприятия по оказанию влияния и кампании по распространению сообщений, направленных против Соединенных Штатов, для продвижения своих стратегических интересов», - приводит The Hill слова Коутса.

Директор национальной разведки США при этом добавил, что американские спецслужбы не обнаружили каких-либо признаков вмешательства в избирательную инфраструктуру страны, «которое могло бы помешать голосованию или изменить итоги подсчета голосов».

Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что в расследовании дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США изначально фигурировали четыре американца.