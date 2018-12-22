В Екатеринбурге соорудили елку из настоящих долларов и евро

Елку из купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро установили сотрудники банка «Нейва» в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.RU.

В пресс-службе банка рассказали, что все деньги, которые использовались при создании елки – настоящие. Они были взяты из хранилища. Именно поэтому она находится в одном из внутренних кабинетов.

Представитель пресс-службы не рассказал, в каком именно отделении стоит необычное новогоднее дерево.

