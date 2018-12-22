В США за промышленный шпионаж задержан гражданин Китая

Китайский гражданин задержан в четверг в США. По информации Минюста Соединенных Штатов, мужчину обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, на которую он работал.

Как, в свою очередь, сообщают следственные органы, задержанного, который проживал в США последние 12 лет, зовут Хунцзинь Тан. Он похитил у своего американского работодателя информацию, связанную с неким продуктом стоимостью более 1 млрд долларов, чтобы использовать ее в интересах «китайской корпорации, где ему предложили работу».

Стоит отметить, что задержание гражданина КНР произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности, а также с хакерскими атаками, в которых в США обвиняют руководство Китая.