Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США за промышленный шпионаж задержан гражданин Китая

Роман Захаров
01:55 22.12.2018
Следствие считает, что своими действиями гражданин КНР нанес вред на сумму 1 млрд долларов.
В США за промышленный шпионаж задержан гражданин Китая
Фото: uwe umstätter, imagebroker.com, Globallookpress

Китайский гражданин задержан в четверг в США. По информации Минюста Соединенных Штатов, мужчину обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, на которую он работал.

Как, в свою очередь, сообщают следственные органы, задержанного, который проживал в США последние 12 лет, зовут Хунцзинь Тан. Он похитил у своего американского работодателя информацию, связанную с неким продуктом стоимостью более 1 млрд долларов, чтобы использовать ее в интересах «китайской корпорации, где ему предложили работу».

Стоит отметить, что задержание гражданина КНР произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности, а также с хакерскими атаками, в которых в США обвиняют руководство Китая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.12.2018, 18:51
Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД
Дата21.12.2018, 17:37
До полного бака: кадры воздушной дозаправки стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата21.12.2018, 11:41
Потомок Ту-144: стало известно, когда авиакомпании РФ получат сверхзвуковой лайнер
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:30 В стране и мире
Видео
Сотрудники МЧС спасли водителя легкового автомобиля, упавшего в реку в Москве
00:59 В стране и мире
Порошенко поддержал продление Евросоюзом антироссийских санкций
23:14 В стране и мире
ВМС Ирана произвели пуск ракет вблизи авианосной группы США
21:35 В стране и мире
Видео
Полиция задержала угрожавшего взорвать жилой дом в Москве мужчину
19:31 В стране и мире
Евросоюз продлил санкции против России
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
МАЗ показал свой «самый красивый» гоночный грузовик
Найден эффективный способ предсказывать смерть человека
Видео
В ГИБДД рассказали, как можно будет получить «красивый» номер
Путин пообещал наказать Пескова
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
В России официально зарегистрировали новую породу собак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.