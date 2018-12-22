Новая профессия на рынке ценных бумаг появилась в России

В России появился новый профессиональный вид деятельности – инвестиционное консультирование. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года. В пятницу,21 декабря, он вступает в силу. Об этом сообщает «Российская газета».

Деятельностью по инвестиционному консультированию признается предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами. Представители этой профессии будут давать советы по сделкам с ценными бумагами в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем клиента. За непрофессиональную и безграмотную рекомендациюконсультанта клиент сможет требовать возмещения убытков, который понес из-за этого предложения.

Однако если информация, которая будет предоставлена клиентом, окажется ложной, и советник из-за этого неправильно составит инвестпрофиль, в случае убытков он не будет нести никакой ответственности.

Отмечается, что услуги по инвестиционному консультированию может оказывать как юридическое, так и физическое лицо, состоящее в соответствующем реестре Банка России.

