Сотрудники МЧС спасли водителя легкового автомобиля, упавшего в реку в Москве

В центре Москвы легковой автомобиль пробил ограждения на Русаковской набережной и упал в реку Яуза. В транспортном средстве находился один человек, которого спасли сотрудники экстренных служб города.

«Машина упала в реку, она провалилась под лед на дно. Водитель оказался заблокирован в своем авто… Спасатели достали автомобиль, во время операции по подъему с водителем поддерживали связь по мобильному телефону. В итоге мужчину достали со дна живым, он передан медикам», - сказано в сообщении ГУ МЧС РФ.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как водитель ГАЗ-66 попытался перегнать свой грузовик через реку по шаткому мосту, сложенному из бревен. Инициатива мужчины не увенчалась успехом: переправа не выдержала веса транспортного средства и машина упала в воду.

