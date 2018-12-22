Последняя группа туристов «Жемчужной реки» прибыла из Китая в Хабаровск

Последняя группа туристов оператора «Жемчужная река» прибыла из китайского Хайнаня в Хабаровск. Перелет осуществила авиакомпания «Аврора».

«Самолет совершил посадку в Хабаровске в 6.45 субботы (23.45 пятницы мск - прим. ред.)», - рассказал журналистам представитель воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что «Аврора» вывезет из Хайнаня 122 жителя Хабаровска и сотрудницу краевого управления по туризму, которую отправили на остров для помощи путешественникам.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река». Позже авиаперевозчик согласился за свой счет вывезти из КНР около 1,5 тыс. туристов, которые приобрели путевки у этой туристической фирмы.

Двенадцатого декабря Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору «Жемчужная река», из Единого федерального реестра туристических операторов.