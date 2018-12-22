В МИД оценили повышение тарифа на визы США

Россия сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года. Об этом сообщила официальный представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для российских граждан», -рассказала она.

Она назвала «катастрофической» ситуацию с выдачей виз США в России.

По мнению Захаровой, «обращение за визами фактически превратилось в бесполезное и бессмысленное занятие». Дипломат отметила, что в результате в массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и дружеских связей, а также рвутся контакты между людьми.

Она подчеркнула, что Россия, в отличие от США, работает над тем, чтобы снизить стоимость российских виз для американцев, соответствующие распорядительные документы находятся на завершающем этапе согласования, и в США об этом знают.

