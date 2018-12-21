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Российский постпред при ЕС заявил о желании Приштины «сломать» диалог с Белградом

Роман Захаров
23:45 21.12.2018
Во словам Владимира Чижова, Косово чувствует поддержку Соединенных Штатов.
Российский постпред при ЕС заявил о желании Приштины «сломать» диалог с Белградом
Фото: Agron Beqiri, Photography ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Самопровозглашенное Косово фактически взяло курс на слом проводимого при посредничестве Евросоюза диалога с Сербией, переориентировавшись на США. Такое заявление сделал постпред России при ЕС Владимир Чижов, отметив, что Приштина чувствует поддержку со стороны Вашингтона.

«Фактически Приштина взяла курс на слом этого диалога (с Белградом – прим. ред.) с посредничеством ЕС. Они явно переориентировались на Вашингтон», - сказал российский дипломат.

Чижов при этом подчеркнул, что Евросоюз «взялся за довольно непростое дело - быть посредником» в диалоге между Белградом и Приштиной, однако «клиенты, с которыми он (ЕС – прим. ред.) работает, в лице косовско-албанского руководства, достаточно специфичны, у каждого из них богатое прошлое в составе пресловутой "Армии освобождения Косово"».

«Человек, называющий себя президентом, Хашим Тачи, имел боевую кличку "Змей"», - заявил постпред РФ, отметив, что «беззубая реакция» ЕС - это точная формулировка.

Ранее сообщалось, что российский постпред при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации назвал «беззубой» реакцию ЕС на решение властей самопровозглашенной республики Косово создать армию.

Напомним, несколькими днями ранее по инициативе сербской стороны состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением Приштины о переформатировании косовских сил безопасности в армию.

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