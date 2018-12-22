«Аэрофлот» изменил время вылета 11 рейсов в субботу утром из-за непогоды
Информация о переносе времени касается пассажиров, вылетающих из аэропорта Шереметьево с 6:00 до 9:00.
Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила время вылета рейсов из международного аэропорта Шереметьево утром 22 декабря из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Перенос времени касается 11 рейсов, вылетающих с 6:00 до 9:00.
В данный момент контакт-центр компании проводит оповещение пассажиров.
По сообщениям синоптиков, с вечера 21 декабря и на протяжении предстоящих выходных в столичном регионе будет идти снег, сугробы вырастут на 10-15 сантиметров. Днем в субботу в городе ожидается до -5 градусов. В воскресенье температура воздуха составит -7 градусов.