ВМС Ирана произвели пуск ракет вблизи авианосной группы США

ВМС Ирана произвели пуск ракет рядом с авианосной группой США, которая в пятницу, 21 декабря, вошла в Персидский залив. Информацию об этом распространило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Стоит отметить, что это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода Соединенных Штатов в мае текущего года из соглашения по иранской ядерной программе.

За вхождением авианосной группы ВМС США в Персидский залив следили корабли Корпуса стражей Исламской революции. Кроме того, американские суда сопровождали иранские беспилотники.

