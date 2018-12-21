Центробанк предупредил российские банки о риске образования ипотечного пузыря

Центробанк предупредил российские банки о рисках образования пузыря на рынке ипотечных кредитов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В документе сообщается, что банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков.

«Банки могут недооценивать риски кредитования. Это происходит в том числе из-за зависимости решения о выдаче кредитов от позиции других банков», - говорится в сообщении.

Центробанк сделал такие выводы на основе анализа периода с 2005 по 2013 годы.