Сотовые операторы начали оповещать о повышении тарифов

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 начали оповещать абонентов о росте тарифов с начала 2019 года.

Изменения коснутся постоплатных и предоплатных тарифах и отдельных опциях, а также стоимости звонков по некоторым международным направлениям.

«Изменения связаны с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции сохраняются в неизменном виде», — передает РИА Новости заявление «Вымпелкома».

Предполагается, что рост тарифов обусловлен повышением НДС. Повышение составит примерно 2-5%.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг. Санкциям подверглись «Вымпелком», МТС и «Мегафон». Каждый из них заплатит по 737,5 тысячи рублей.