ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки

Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей. Подарки российские военные передали жителям населенного пункта Сайда в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Также одна гуманитарная акция была проведена в населенном пункте Кум-эль-Висия в этой же провинции, в ходе которой военные передали 500 наборов с продовольствием.

Кроме того, в Сирии идет восстановление инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 20 декабря 2018 года восстановлено 30 900 жилых домов, 713 образовательных и 119 медицинских учреждений, а также отремонтировано 944 км автомобильных дорог.

Наконец, Соломатин отметил, что в ходе обстрелов боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, в провинции Латакия трое военнослужащих ВС Сирии получили ранения. Всего же не менее 25 ударов были нанесены по сирийским провинциям Латакия, Хама и Алеппо.