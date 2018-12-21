Маленькой елочке: в Москве откроется более двухсот базаров с главным символом Нового года

По всей Москве открываются елочные базары – под конец 2018 года их будет около трехсот. Каждый сможет купить себе елку, как российскую, так и завезенную из Дании, Германии или Франции.

К примеру, в питомнике под Дмитровом ели заняли 73 гектара – всего там около 9 миллионов деревьев, каждому из которых не менее семи лет. Девяносто процентов деревьев растят для возрождения лесов. Поэтому каждое отдельное дерево требует огромного ухода и внимания.

Всего в этом году в столице открылись почти 270 елочных базаров. Традиционно, ажиотаж начинается в последнюю неделю до Нового года. Разбирают одинаково, как отечественные, так и зарубежные ели. В Москву деревья везут из Пензы, Саратова и Перми. И в преддверии праздников во многих регионах проводят рейды против браконьеров и незаконной вырубки.

В свою очередь, искусственные ели также требуют достаточно больших затрат, в первую очередь энергии и материалов на изготовление. На производство затрачивается столько энергии и столько пластика и углеводорода, что вреда от выращивания и дальнейшего сруба натуральной елки меньше, чем от выбросов, производимых при утилизации искусственной.

В любом случае, оставлять праздник без главного его символа точно нельзя. Потому что новогоднее настроение как раз и появляется когда вся семья наряжает елку.