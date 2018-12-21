Нежданный фейерверк: в Санкт-Петербурге огонь охватил склад пиротехники

В Санкт-Петербурге огонь охватил склад пиротехники. Неожиданную новогоднюю иллюминацию видно издалека в нескольких районах Северной столицы.

Большой фейерверк, начавшийся после возгорания, засняло множество очевидцев. Видеозаписи тут же появились в социальных сетях.

На кадрах видно, насколько феерично выглядит вспыхнувший фейерверк. Несмотря на то, что он является следствием пожара, не засмотреться на него сложно.