Нежданный фейерверк: в Санкт-Петербурге огонь охватил склад пиротехники
Несмотря на то, что он является следствием пожара, не засмотреться на него сложно.
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В Санкт-Петербурге огонь охватил склад пиротехники. Неожиданную новогоднюю иллюминацию видно издалека в нескольких районах Северной столицы.
Большой фейерверк, начавшийся после возгорания, засняло множество очевидцев. Видеозаписи тут же появились в социальных сетях.
На кадрах видно, насколько феерично выглядит вспыхнувший фейерверк. Несмотря на то, что он является следствием пожара, не засмотреться на него сложно.