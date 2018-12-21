Тарасова прокомментировала неудачное выступление Медведевой на чемпионате России
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Евгения Медведева оказалась на 14-й позиции.
Фото: FTP, Globallookpress
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.
По ее словам, неуверенность фигуристки может быть связана как взрослением, так и перелетом из Канады.
«Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни... Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет», - сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Евгения Медведева оказалась на 14-й позиции.
В субботу на чемпионате России в Саранске пройдет произвольная программа в женском одиночном катании.