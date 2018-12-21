Посольство РФ подтвердило гибель российского экипажа при крушении Ан-26

Посольство России подтвердило гибель российского экипажа рухнувшего в Демократической республике Конго самолета Ан-26. Тела трех человек доставлены в морг.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-26 с российским экипажем потерпел крушение при посадке в Конго. До крушения пилоты Ан-26 говорили о перегреве двигателей. Самолет упал в 35 километрах от Киншасы в Конго. Диспетчеры позволили ему спуститься на 5000 футов и начать процедуру посадки на ВПП 06, но связь с экипажем была потеряна.

Самолет перевозил в город Чикапа избирательные материалы к предстоящим общенациональным выборам 30 декабря из столицы.