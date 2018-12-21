ФСБ передало Центральному музею Тавриды изъятые у «черных копателей» артефакты

Центральный музей Тавриды получил уникальную коллекцию древних артефактов стоимостью в два миллиона долларов. ФСБ передала музею ценности, которые были изъяты у «черных копателей».

Среди наиболее значимых экспонатов - золотая гривна времен Боспорского царства, ювелирные украшения античной эпохи, множество предметов из стекла и бронзы. Под новую экспозицию музей выделил отдельный зал.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, до возвращения в состав России полуостров привлекал нелегальных кладоискателей. Все ценности, которые им удавалось найти, уходили в частные коллекции, часто за границу.

Сейчас, по словам Аксенова, вся археологическая деятельность в Крыму взята под контроль государства, черный рынок практически прекратил свое существование. И в ближайшее время на самых исторически значимых территориях полуострова начнутся масштабные, официальные раскопки.