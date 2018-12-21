МИД России призвал украинские власти не вмешиваться в дела церкви

Министерство иностранных дел России призвало Киев не вмешиваться в церковные дела. При этом в ведомстве подчеркнули, что именно так и следует делать светскому государству.

По мнению МИД, раскол церкви и намеренное столкновение православных верующих – не более, чем инструменты политических игр украинского правительства. Ведомство выказало обеспокоенность фактами дискриминации и насилия в отношении УПЦ и объектов ее культа.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей провели в Киеве «объединительный собор» с участием преимущественно представителей неканонических церковных структур. Всего лишь два представителя канонической УПЦ приехали на мероприятие, после чего они были лишены своего сана.