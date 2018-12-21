В ГИБДД опровергли введение экзаменов при обмене водительских прав

ГИБДД России не видит никаких оснований для введения экзаменов для водителей, которые меняют водительские удостоверения.

Госавтоинспекция считает, что правовые основания для экзаменации россиян в подразделениях отсутствуют. Соответственно, законодательство в данной области не претерпит никаких изменений.

Тема проведения экзамена на знание ПДД при обмене прав по истечении срока их действия была поднята на фоне множества поправок, вносимых в автозаконодательство. Причиной тому послужило мнение, что в итоге водители могут и не знать всех нововведений и так выезжать на дорогу.

«Прозвучавшие предложения являются исключительно дискуссионными и не влекут за собой никаких правовых последствий», — цитирует ТАСС заявление ГИБДД.

Ранее в госавтоинспекции рассказали, как можно будет получить «красивый» номер. Возможно, скоро российские автолюбители смогут самостоятельно выбирать номера для своих автомобилей.