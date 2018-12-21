Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлевает экономические санкции против России еще на полгода.

«Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года»,— сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Новые санкции начнут действоввать после того, как документ будет опубликован в «Официальном журнале» ЕС. В документе говорится, что меры связаны с тем, что «никакого прогресса в реализации минских соглашений нет». Санкции напрвлены на финансовую, энергетическую и оборонную сферу России.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил, что от санкций Запада в отношении России есть плюс: они заставили Москву «включить мозги».

Также Путин отметил, что санкции связаны с ростом могущества России, а также ее конкурентоспособности.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).