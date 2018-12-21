В Санкт-Петербурге показали самый мощный в мире дизельный ледокол «Андрей Вилькицкий». Его испытания с успехом завершились в Финском заливе.

Легкий в управлении, маневренный и оснащенный самым современным оборудованием, новый ледокол приступит к работе в фарватере единственного в мире нефтеналивного терминала. «Яркая гордость Арктики», как еще называют ледокол, начнет работу в пресных водах за Полярным кругом.

«Вилькицкий» создан для Северного морского пути и способен крушить торосы толщиной в два метра. Особенно впечатляет его ярко-рыжий цвет на фоне серого зимнего Петербурга. А размером он с 7-этажный дом.

Управляется ледокол всего тремя джойстиками и с помощью особых систем способен замирать на месте или делать полный разворот всего за одну минуту. Благодаря исключительной маневренности его уже прозвали «танцующим». «Андрей Вилькицкий» построен по заказу компании «Газпром нефть» и это уже второй ледокол серии.

На данный момент построено 2 судна ледокольного обеспечения и 6 танкеров ледового класса, способных перегружать нефть и работать на северном морском пути, в том числе на мелководье Обской губы.

Первым этот район начал изучать русский исследователь Андрей Вилькицкий, в честь которого век спустя и назвали новейший ледокол, спроектированный специально для работы в том же регионе. А праправнучка знаменитого ученого стала крестной матерью судна и передала капитану судна икону Николая Чудотворца, чтобы та оберегала ледокол и экипаж в их сложной, но такой нужной работе.