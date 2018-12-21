Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

За проголосовали 43 государства, против - 46, воздержалась от голосования 78 членов ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее декабря заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» Договора. По его словам, в противном случае США приостановят выполнение обязательств по договору.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон призвала Россию отказаться от ракеты 9М729, так как, по мнению американской стороны, ракета нарушает Договор. Москва, в свою очередь, в Совфеде РФ призвали США к переговорам с целью адаптации Договора.

Российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны России заявил, что стране не составит труда создать ракеты наземного базирования в ответ на выход США из Договора. В ходе большой пресс-конференции в Москве назвал опасным выход США из договора по противоракетной обороне и ДРСМД.