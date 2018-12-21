Беспилотник с листовками «Слава Украине» упал возле наркодиспансера в Крыму

В Симферополе упал беспилотник с листовками «Слава Украине», окрашенными в цвета украинского флага. Об этом сообщает «Вести. Крым».

Отмечается, что беспилотник направлялся в центр города. Откуда он вылетел, неизвестно.

Дрон упал, когда зацепился за деревья. На месте работали кинологи.

В апреле в Севастополе потерпел крушение беспилотник, раскрашенный в цвета украинского флага, с надписью «Мы близко».