Волкер заявил, что Украина еще не готова стать членом НАТО

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Североатлантический альянс не готов к расширению за счет украинской стороны, как и она, в свою очередь, еще не готова к членству в НАТО.

Он подчеркнул, что необходимо активизировать усилия в данном вопросе.

«Мы бы хотели увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двусторонних договоренностей», - сказал Волкер в интервью украинской газете «День».

При этом он не забыл упомянуть, что Соединенные Штаты поддерживают будущее членство Украины в альянсе.

Ранее Волкер анонсировал поставки оружия украинской стороне. По его словам, у США «есть возможность продать дополнительное "военное оборудование"».