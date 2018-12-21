Гаражи на площади 120 квадратных метров горят в Москве: видео

В Москве на Дорожной улице произошел пожар в гаражных боксах на площади 120 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Загорелись будка охраны и несколько одноэтажных металлических гаражей. Для тушения МЧС запросило пожарный поезд.

«Принятыми мерами в 17:27 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших в результате происшествия нет. К настоящему моменту пожар полностью потушен.