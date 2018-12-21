В НИИ детской хирургии России спасли пострадавшего от взрыва 10-летнего мальчика из Сирии

В российском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии спасают пострадавшего от взрыва десятилетнего сирийского мальчика. Ребенка ранило осколками снаряда во дворе его дома в Дамаске.

От взрыва сильно пострадали его ноги: левую не удалось спасти, правую лечат от повреждений. Мина повредила также и желудок мальчика.

Десятилетний Ахмет еще очень слаб, даже разговаривает с трудом, но не жалуется.

«Дай бог, выздоровею быстро, я настроен позитивно и готов бороться за свою жизнь», - говорит он.

Трагедия произошла, когда Ахмет со своим другом играли в футбол. Они начали искать убежавший мяч во дворе соседнего дома и случайно наткнулись на снаряд. Друг Ахмета не выжил. Мать мальчика Карима рассказала, что в тот момент ее сын был весь в крови, но постоянно повторял, чтобы мама не боялась.

Врачи на родине оказались бессильны, и Ахмета силами Следственного комитета РФ и российских медиков доставили в Москву. Ему предстоят операция на кишечнике и долгое восстановление.

Одним из пациентов этого же НИИ оказался и 16-летний мальчик из Рязани. Он заступился за девушку, в результате чего получил сильный удар по голове. Теперь он не может разговаривать из-за трубки в горле, у него черепно-мозговая травма.

Шанс на лечение дети получают за счет благотворительного фонда: все жизненно важные операции оплачиваются обычными людьми. И это не что-то необычное, а просто желание помогать.