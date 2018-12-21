Тысячи осветительных приборов, десятки камер и пиротехника: как идет подготовка к «Новой Звезде - 2019»

До старта Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019» остаются считаные дни. Специалисты завершают работы по возведению сцены и установке декораций.

Километры проводов, тысячи осветительных приборов, десятки камер, сложная пиротехническая система и уникальный звук. Такие площадки, как для «Новой Звезды», встретишь нечасто.

За короткое время пустой павильон превращается в место, где рождаются новые звезды. Сначала специалисты обозначают контуры сцены. Затем вверх взмывают сотни фонарей. Свое место в пазле декораций занимают большие плазменные панели.

Главный режиссер телеканала «Звезда» Владимир Цуканов рассказывает, сколько всего камер и осветительных приборов установлено на площадке.

«На площадке работают более пятнадцати камер. За пределами площадки, на бэкстейдже, еще три. Здесь около тысячи осветительных приборов. Вообще, наши инженеры шутят, что всей коммутацией можно два раза обмотать планету», - отметил Цуканов.

Для участников за сценой подготовлен так называемый «стресс-рум». Здесь они распеваются перед стартом, настраиваются за минуты до выхода на сцену.

А там их ждут драйвовый огонь для рок-хитов, загадочная дымка для лирических композиций. Настроение в зале и на экране создается сложнейшей системой освещения и пиротехники. Но главный инструмент все же - голос исполнителя. Самое тяжелое испытание для участников - это работа с живым звуком. Но, как признается музыкальный продюсер Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» Александр Каменский, конкурсанты справляются и с этим.

«Молодцы, справляются отлично. Мы много репетировали, они, конечно, очень волнуются. Плюс многие не работали на таких больших сценах. Для них это все в новинку», - объясняет он.

Напротив сцены находится стол жюри, стилизованный под пульт звукорежиссера. В нем установлены специальные рычаги, которые и решают судьбу участников.

Но настоящая магия эфира происходит прямо под ногами у зрителей. Аппаратная студия смонтирована под сектором аудитории. Здесь лучшие кадры превращаются в готовое телевизионное шоу.