В МИД РФ прокомментировали смерть россиянина в украинской колонии

В МИД России прокомментировали информацию о смерти россиянина Валерия Иванова в Львовской колонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По словам начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки», - говорится в сообщении.

По результатам вскрытия судмедэксперты заключили, что у Валерия Иванова множество серьезных повреждений.

В российском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что в украинской колонии могло произойти преднамеренное убийство.

Ранее на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой появилась информация о том, что Иванов скончался в Львовской исправительной колонии в результате «падения с лестницы».