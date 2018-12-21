В МИД РФ прокомментировали смерть россиянина в украинской колонии
В МИД РФ подозревают, что россиянина в украинской колонии могли убить.
Фото: Alexey Myakishev Russian Look , Globallookpress
В МИД России прокомментировали информацию о смерти россиянина Валерия Иванова в Львовской колонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По словам начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки», - говорится в сообщении.
По результатам вскрытия судмедэксперты заключили, что у Валерия Иванова множество серьезных повреждений.
В российском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что в украинской колонии могло произойти преднамеренное убийство.
Ранее на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой появилась информация о том, что Иванов скончался в Львовской исправительной колонии в результате «падения с лестницы».