Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера

Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества.

Тем самым было удовлетворено ходатайство следователя. Судья Алексей Криворучко объявил, что Браудеру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает RT.

Напомним, в понедельник, 19 ноября, Генпрокуратура РФ сообщила, что в отношении Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело. Ему вменяются создание преступного сообщества и руководство им, наказание за которые предусматриваются по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса РФ.